63-годишна жена загина при тежка катастрофа между два леки автомобила, станала около 7:00 часа в сряда сутринта.

На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как джип навлиза в лентата за насрещно движение на пътя София - Перник и удря челно колата на жертвата.

В болница са транспортирани две деца и жената, управлявала автомобила, причинил инцидента.

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От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението в района вече е възстановено.

По-рано беше ограничено с обходен маршрут в посока София през АМ „Струма“ или Драгичево – Владая – път I-1.

Видео: Катастрофи в София, Facebook

Редактор: Никола Тунев