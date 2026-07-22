Снимка: Стопкадър, Катастрофи в София
Движението в района вече е възстановено
63-годишна жена загина при тежка катастрофа между два леки автомобила, станала около 7:00 часа в сряда сутринта.
На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как джип навлиза в лентата за насрещно движение на пътя София - Перник и удря челно колата на жертвата.
В болница са транспортирани две деца и жената, управлявала автомобила, причинил инцидента.
Шофьор загина на място при катастрофа край Пловдив
От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението в района вече е възстановено.
По-рано беше ограничено с обходен маршрут в посока София през АМ „Струма“ или Драгичево – Владая – път I-1.
Видео: Катастрофи в София, FacebookРедактор: Никола Тунев
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