Опозицията днес не гласува в Народното събрание американските самолети да останат в Безмер, защото управляващите не можаха да обяснят с доводи защо се предприемат тези действия. Това каза в предаването „Денят на живо” на NOVA NEWS Катя Панева, депутат от „Демократична България”.

„Не че сме против нашите сътрудници САЩ и НАТО, но в крайна сметка искаме да знаем, както и българските граждани, дали България е поела някакви ангажименти, за да изпълни тези изисквания. Затова ние не подкрепихме”, заяви тя.

Панева коментира, че премиерът е променил своята позиция, която изрази на 10 март, че позиционирането на военни самолети за учения, ще ни въвлекат във война. „Какво толкова рязко промени отношението му и в момента е на коренно различна позиция”, попита тя. По думите й именно това е нещото, което притеснява опозицията и те смятат, че управляващите не са били достатъчно искрени.

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Относно бюджета на Здравната каса Катя Панева изказа съмнение, че той ще се подобри. По думите й всяка година той се увеличава и тази година ще е с 8,5%. „Това, което нас ни притеснява е, че с това увеличение не се правят предложения относно това здравеопазването да бъде много по-достъпно и по-ефикасно. Разходването на средствата е неконтролируемо. Ние направихме предложения относно това да има повече контрол върху разходването на средствата и прозрачност”, каза депутатът от ДБ.

Според нея управляващите нямат смелостта на предприемат големи реформи и решителни действия в здравния бюджет.

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Редактор: Цвета Лазаркова