Народното събрание одобри кандидатурата на Пламен Тончев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Гласуването беше първа точка в дневния ред на парламента на заседанието му в сряда.

Тончев получи подкрепата на „Прогресивна България“, ГЕРБ и ДПС и беше избран за председател на ДАНС със 175 гласа „за“. Така той за втори път оглави агенцията. „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ гласуваха „против“.

Процедурата се проведе съгласно правилата, приети с решение на Народното събрание от 8 юли 2026 г. Преди гласуването председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Тодоров представи доклада от изслушването на кандидата, проведено на 16 юли. По думите му комисията е установила, че Пламен Тончев отговаря на всички законови изисквания за заемане на поста и е представил всички необходими документи.

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Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев защити кандидатурата, като подчерта дългогодишния професионален опит на Тончев в системата за национална сигурност. Според него съчетанието от доказани управленски качества, отлично познаване на нормативната уредба и капацитет за носене на отговорност е гаранция за ефективното и законосъобразно управление на агенцията.

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► Какви бяха позициите на различните парламентарни групи?

По време на дебатите Божидар Божанов от „Демократична България“ заяви, че парламентарната група няма да подкрепи кандидатурата. Той припомни, че преди малко повече от година Тончев е напуснал ДАНС, като тогава заявил, че върху него не е оказван натиск.

Пламен Тончев на изслушване в парламента за втори мандат начело на ДАНС

Сред аргументите на ДБ беше още, че при процедурата за избор не е била изискана информация от прокуратурата и следствието за евентуални висящи досъдебни производства. Божанов заяви, че разполага и с непотвърдена информация за три досъдебни производства, свързани със семейството на Тончев, но подчерта, че данните не са официално потвърдени и попадат в обхвата на следствената тайна.

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Депутатът отправи критики и за ролята на Тончев около машинното гласуване на местните избори, както и за работата на финансовото разузнаване.

„Изборът на Пламен Тончев ще обслужва интересите на „Прогресивна България“, представлявана от премиера Румен Радев, на ДПС, защото представлява Делян Пеевски, и на ГЕРБ, защото този избор засяга и Бойко Борисов“, заяви Николай Денков от парламентарната група на „Продължаваме промяната“.

Колегата му Велислав Величков постави под въпрос последователността на ГЕРБ, като припомни, че именно по време на тяхното управление Тончев е бил освободен от поста.

Даниел Митов от ГЕРБ-СДС каза, че Тончев е доказан професионалист, ползващ се с доверието на партньорските служби и заслужава да получи нов мандат начело на ДАНС. Според Митов основен приоритет пред агенцията трябва да бъдат променящите се заплахи за националната сигурност и координацията със съюзническите служби.

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Цончо Ганев от „Възраждане“ разкритикува работата на ДАНС, като отправи въпрос защо по време на предишния мандат на Тончев не е бил разкрит нито един предполагаем агент на британското разузнаване МИ6.

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Веднага след гласуването Асен Василев от ПП заяви: „Вие току-що инсталирахте още един човек, свързан с модела на олигархията. Вместо да го разграждате, в момента го доизграждате, заедно с ГЕРБ и ДПС“.

► Кой е Пламен Тончев?

Пламен Тончев е роден в град Враца през 1970 г. През 1994 г. завършва Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ в Шумен с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“.

Кариерата му започва във Вътрешни войски, а впоследствие преминава през Национална служба „Сигурност“, МВР и ДАНС. През 2021 г. е назначен за председател на ДАНС с указ на президента, а през 2023 г. е преназначен на поста. През юни 2025 г. беше освободен от длъжността.

В професионалната си кариера Тончев е преминал специализирани обучения в Международната академия по правоприлагане (ILEA) в Будапеща и в Розуел, САЩ. През 2022 г. тогавашният директор на ЦРУ Уилям Бърнс му връчва медала „Джордж Тенет“ за принос към националната сигурност на САЩ.

Редактор: Иван Иванов