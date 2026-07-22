Сред жертвите има деца

Най-малко 10 души, сред които петима непълнолетни, загинаха при пожар в две жилища в квартал на перуанската столица Лима, заяви днес перуанската полиция, която започна разследване по случая, предаде "Франс прес".

Началникът на полицията Оскар Ариола потвърди, че сред загиналите има девет членове на едно и също семейство, петима от които са непълнолетни.

Ариола поясни, че разследването има за цел да бъдат установени фактите по избухването на пожара, обстоятелствата и причините за него.

Голям пожар избухна в Лима, има пострадали

Според местни медии пожарът е бил предизвикан от изнудвачи, които са заплашвали квартален магазин, отдаващ под наем електрически мотоциклети.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: Божидар Захариев, БТА

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking