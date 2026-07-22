Снимка: БТА
Сред жертвите има деца
Най-малко 10 души, сред които петима непълнолетни, загинаха при пожар в две жилища в квартал на перуанската столица Лима, заяви днес перуанската полиция, която започна разследване по случая, предаде "Франс прес".
Началникът на полицията Оскар Ариола потвърди, че сред загиналите има девет членове на едно и също семейство, петима от които са непълнолетни.
Un incendio que se produjo durante la madrugada de este miércoles 22 de julio en un barrio del centro histórico de Lima, la capital de Perú, dejó 10 personas fallecidas, varias de ellas menores de edad, dos damnificados y dos viviendas inhabitables, informaron fuentes oficiales. pic.twitter.com/7fQLCsY8UG— Diario Panorama (@diariopanorama) July 22, 2026
Ариола поясни, че разследването има за цел да бъдат установени фактите по избухването на пожара, обстоятелствата и причините за него.
Голям пожар избухна в Лима, има пострадали
Според местни медии пожарът е бил предизвикан от изнудвачи, които са заплашвали квартален магазин, отдаващ под наем електрически мотоциклети.Редактор: Цветина Петрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни