Избухна голям пожар в северната част на столицата на Перу - Лима. Огънят обхвана склад за матраци и предизвика тревога сред местните жители.

Повече от 130 пожарникари се включиха в операцията и работиха с часове, за да овладеят пламъците и да предотвратят разпространението на огъня към съседни сгради. При инцидента двама души са пострадали. Огнеборец е получил леки изгаряния след експлозия, а друг човек е потърсил медицинска помощ заради вдишан дим.

Причините за пожара се разследват.

Редактор: Ралица Атанасова