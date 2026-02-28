В същото време властите потвърдиха за четирима ранени

Експлозии и стълб дим бяха видени да се издига над прочутия изкуствен остров „Палм Джумейра“ в Дубай, в същото време властите потвърдиха за четирима ранени. Това съобщиха за АФП двама очевидци.

Атаката бе извършена на фона на ответни удари на Иран в богатия на петрол Персийски залив след нападенията на САЩ и Израел, разтърсвайки регион, който дълго време се възприемаше като оазис на спокойствие и сигурност.

Един от свидетелите разказа, че е видял гъст черен дим да се издига от хотел на острова и е чул сирени на линейки, насочващи се към мястото.

По-късно медийната служба на Дубай потвърди за „инцидент“ в сграда в района на Палм Джумейра, довел до пожар и четирима пострадали.

„Гражданската защита на Дубай потвърди, че пожарът вече е овладян. Четирима души са получили наранявания и са транспортирани до лечебни заведения“, се посочва в изявлението.

Инцидентът, насочен срещу една от емблематичните забележителности на Дубай, шокира жителите. Малко след това в града бяха чути още няколко силни взрива, включително от кореспонденти на АФП.

Около 90 процента от населението на Обединените арабски емирства се състои от чужденци, а Дубай е най-населеният град в страната, отдавна свързван с разкош и блясък.

Иран нанесе удари по всички богати на петрол държави от Персийския залив с изключение на Оман, който играе ролята на посредник в преговорите между САЩ и Иран. 

Редактор: Иван Петров
Източник: БГНЕС

