"За нас Гърция е стратегически партньор. Основните сфери на сътрудничество са две - охраната на границата и борбата с нелегалната миграция, както и противодействието на трансграничната организирана престъпност. Това включва борба с наркотрафика, трафика на оръжие, трафика на хора и контрабандата. Радвам се, че набелязахме редица конкретни стъпки, чрез които отношенията между нашите институции могат да бъдат задълбочени и развити. Съгласихме се в кратки срокове да предприемем необходимите действия за тяхното реализиране". Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след срещата си с гръцкия си колега Михалис Хрисохоидис.

София и Атина са подписали ключови споразумения, свързани с дейността на Съвместния контактен център „Кулата - Промахон“, и по -специално с организирането на съвместни патрули, които ще изпълняват своите функции в приграничните райони на територията на България и Гърция. Финализиран е и документ, уреждащ съвместната работа по т.нар. „горещи следи“ между правоохранителните структури на двете държави в борбата с организираната престъпност.

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"Специален акцент поставихме върху желанието ни да си сътрудничим в борбата с корупцията и олигархичната система у нас. Подчертахме, че част от лицата, замесени в подобна престъпна дейност, са придобили значителни активи и оперират със значителни финансови средства на територията на Гърция. Получихме уверение за пълно съдействие от гръцките власти при обмена на информация и съвместната работа по тези случаи", изтъкна вътрешният ни министър.

И допълни: "Обсъдихме и предстоящото председателство на Гърция на Съвета на Европейския съюз, както и основните приоритети на страната по време на това председателство. Обединихме се около виждането, че възможно най-тясното и ефективно сътрудничество между Гърция и България е ключова предпоставка не само за сигурността на нашите две държави, но и за сигурността на целия регион и на общото европейско пространство".

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От своя страна Михалис Хрисохоидис подчерта дългогодишното партньорство, общи традиции и споделена отговорност за сигурността в региона, които им между София и Атина. Той беше категоричен, че сътрудничеството между двете държави далеч надхвърля рамките на добросъседските отношения. „Нашата цел не е само приятелството и добросъседството. Тя е свързана и с необходимостта да гарантираме сигурността в региона. Работим за това да създадем сигурна среда за нашите държави. Това очакват гражданите на Гърция и България“, заяви той.

Министърът посочи, че подписаните три меморандума за разбирателство са конкретна стъпка към засилване на сътрудничеството между двете страни и укрепване на сигурността в Европейския съюз. Сред основните приоритети той открои противодействието на нелегалната миграция и опазването на външните граници на Европейския съюз.

„Първият приоритет е борбата с нелегалната миграция. Миграционните потоци вече са по-малки благодарение на политиките, които прилагат нашите държави, Европейският съюз и трети страни. В момента се намираме на едно от най-добрите равнища по отношение на миграционния натиск“, подчерта той.

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По думите му прилагането на новия европейски Пакт за миграцията и убежището ще изисква още по-тясно взаимодействие между държавите членки, както и активно сътрудничество със съседни страни, включително Турция. „Нашето общо решение е да работим и с Турция, за да продължим да постигаме още по-добри резултати. Общата ни цел е да се справим с това предизвикателство“, каза гръцкият министър.

Той поздрави България за присъединяването ѝ към Шенгенското пространство, като отбеляза, че това е значим успех както за страната, така и за целия регион. „Това е много важно постижение за българския народ и успех за целия регион. Същевременно членството в Шенген открива нови възможности, но носи и нови отговорности. Това означава още по-големи изисквания към сигурността на двете държави и към защитата на външните граници“, заяви той.

Редактор: Станимира Шикова