България е била ключова транзитна точка по един от основните маршрути за нелегален трафик на мигранти от Турция към Западна Европа. Това става ясно от второто издание на доклада на Decoding the EU’s Most Threatening Criminal Networks, представено съвместно от Европол, Европейската комисия и кипърското председателство на Съвета на ЕС.

В документа е описана международна престъпна мрежа, чиито ръководители са действали от София и са координирали прехвърлянето на мигранти през българска територия към други европейски държави.

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Как е действала схемата

Според анализа мигрантите са преминавали нелегално през българо-турската граница и са били отвеждани до предварително определени места във вътрешността на страната. Оттам са транспортирани до София, където са били укривани в нелегални квартири, преди да продължат пътя си към Сърбия, Румъния и други държави от Европейския съюз.

Разследването е установило, че българската група е работила в тясно сътрудничество със сходни престъпни структури в съседни страни, като отделни клетки са отговаряли за различните етапи от маршрута - преминаване на границата, транспорт, укриване и извеждане към крайните дестинации.

Арести след международна операция

Случаят е посочен като пример за успешното сътрудничество между правоохранителните органи на Балканите. В края на 2025 г. координирана операция е довела до 16 ареста и разбиването на мрежата.

Операцията е проведена в рамките на регионално партньорство между България, Гърция, Румъния, Сърбия и Молдова, създадено специално за противодействие на каналите за незаконна миграция по т.нар. Балкански маршрут.

Престъпните мрежи действат като логистични компании

Един от основните изводи в новия доклад е, че съвременните престъпни организации все по-рядко работят като традиционни мафиотски структури. Вместо това те функционират като международни логистични мрежи, в които различни групи поемат отделни задачи и си сътрудничат през граници.

Според Европол именно тази гъвкавост прави организираната престъпност изключително устойчива на полицейски операции и позволява бързо възстановяване на дейността след разбиването на отделни клетки.

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Тревожни данни за организираната престъпност в Европа

Докладът показва, че организираната престъпност продължава да представлява една от най-сериозните заплахи за сигурността в Европейския съюз.

По данни на Европол 71% от най-опасните престъпни мрежи използват корупция, за да осигуряват защита или достъп до информация. При 86% от тях се използват легални бизнеси за прикриване на дейността и пране на пари, а над две трети действат в няколко държави едновременно.

Експертите предупреждават също, че престъпните организации все по-често използват криптирани комуникации, цифрови технологии и инструменти с изкуствен интелект, което допълнително затруднява работата на правоохранителните органи.

Предупреждение за нарастваща заплаха

Европол отбелязва, че въпреки успехите на международните операции срещу каналджийските мрежи, организираната престъпност в Европа остава силно адаптивна, добре финансирана и дълбоко вкоренена в легалната икономика.

Според агенцията ефективното противодействие ще изисква още по-тясно сътрудничество между държавите членки, тъй като престъпните мрежи все по-често действат без да се съобразяват с националните граници.

Редактор: Цветина Петкова