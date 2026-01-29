Разследване, ръководено от България, проведено в тясно сътрудничество с гръцката полиция и с подкрепата на Европол, доведе до разбиването на организирана престъпна мрежа, занимаваща се с контрабанда на мигранти от Турция през България и по-нататък през Сърбия или Румъния към държави от Западна Европа.

Разследването беше осъществено в рамките на регионална Оперативна работна група, създадена с цел противодействие на мрежи за трафик на мигранти, използващи България като транзитна държава, съобщава Европол на официалния си сайт.

Престъпна мрежа с пирамидална структура и трансгранични връзки

Мрежата за контрабанда на мигранти е функционирала по пирамидален модел, като участниците са изпълнявали различни роли. Ядрото на групата, базирано в София, е било съставено основно от български и сирийски граждани, които са действали по изключително координиран начин. Основната им задача е била да организират транзита през България, като същевременно са поддържали тясно сътрудничество с други престъпни мрежи, базирани в съседни държави. Например плащането за услугите по контрабандата е било уговаряно още преди отпътуването. Мигрантите е трябвало да внесат депозит чрез системата "хавала" в Турция, откъдето е започвало придвижването им.

След набирането на мигранти в Турция, членове на престъпната мрежа са ги прекарвали нелегално през южната „зелена“ граница на България, като са ги отвеждали до предварително определени места. Оттам шофьори са ги транспортирали до София с различни превозни средства, включително автомобили и автобуси. Мигрантите са били временно настанявани в конспиративни квартири в София и околностите ѝ, преди да бъдат прехвърляни към българо-сръбската или българо-румънската граница. В някои случаи мигрантите са били транспортирани директно до граничните райони без междинно настаняване.

Специализираната Оперативна работна група на Европол

Европол е извършил задълбочен оперативен анализ с цел идентифициране на различните цели и картографиране на престъпната им дейност. В рамките на регионалната Оперативна работна група Европол е командировал експерт в София и е присъствал на място в деня на акцията, като е осигурявал проверки в реално време в базите данни на Европол в подкрепа на националните правоприлагащи органи.

От създаването на работната група през септември 2023 г. Европол предоставя целенасочена оперативна и аналитична подкрепа на ръководената от България инициатива. Европол е организирал и координирал множество оперативни срещи между заинтересованите страни и е улеснявал обмена на оперативни данни.

