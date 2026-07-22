Кампанията на Илон Мъск срещу епичния филм на Кристофър Нолан „Одисея“ се задълбочи.

Технологичният магнат написа в социалната си мрежа X, че неговият инструмент с изкуствен интелект Grok Imagine ще създаде „пълнометражна“ филмова версия на гръцкия мит на Омир, съобщи Deadline.

„Преди края на тази година Grok Imagine ще направи пълнометражен филм за „Одисея“, който ще бъде исторически точен и верен на изкуството на Омир“, написа той, споделяйки кратко видео, генерирано с изкуствен интелект, публикувано от потребител на X.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Стои въпросът доколко историята на Омир може да бъде исторически достоверна. Мъск обаче през последните месеци многократно критикува избора на актьорски състав за филма на Нолан. Той коментира избора на Лупита Нионго за ролята на Елена от Троя и подкрепи публикации, насочени към Елиът Пейдж, за когото първоначално се спекулираше, че ще играе Ахил, но по-късно беше избран за ролята на Синон.

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Мъск също заяви, че е готов да даде 100 милиона долара на Мел Гибсън, за да заснеме адаптация на „Одисея“, която да бъде „представена на омиров гръцки език“, в отговор на публикация на потребител на X.

I want Elon Musk to give Mel Gibson $100 million to film an Odyssey adaptation with painstakingly historically accurate ships, armour, weapons, and casting, with all dialogue taken straight from the original poem and delivered in Homeric Greek. — John Carter (@martianwyrdlord) July 21, 2026

Въпреки критиките на Мъск, филмът „Одисея“ на двукратния носител на „Оскар“ Кристофър Нолан се превърна в огромен световен боксофис успех и се очаква да стане най-касовият филм на британския режисьор. Според последните глобални данни приходите достигат 263,7 милиона долара, като се очаква допълнително увеличение след прогноза за още 20 милиона долара приходи във вторник.

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В „Одисея“ участват Мат Деймън, Том Холанд, Зендая, Ан Хатауей, Робърт Патинсън, Нионго, Пейдж, Джон Бернтал, Шарлийз Терон, Саманта Мортън и Джон Легуизамо. Филмът на Universal пресъздава епичната поема на Омир, която е написана около VII или VIII век пр.н.е.

Редактор: Цветина Петрова