Технологичният предприемач Илон Мъск вече не е трилионер, след като състоянието му спадна под границата от 1 трилион долара по-малко от две седмици след като стана първият човек в историята, достигнал подобно богатство. Това показват данни на Bloomberg Billionaires Index, цитирани от „Би Би Си“.

Според актуалната оценка на агенцията нетното богатство на Мъск възлиза на 957 милиарда долара, при над 1,11 трилиона долара преди по-малко от две седмици. Въпреки значителния спад той продължава да бъде най-богатият човек в света с голяма преднина пред останалите милиардери.

Илон Мъск е първият трилионер в света

Рекордът беше поставен на 12 юни след дългоочакваното борсово дебютиране на космическата компания SpaceX на борсата Nasdaq. Първичното публично предлагане беше оценено на 135 долара за акция, а в първия ден от търговията книжата стартираха при цена от 150 долара.

Листването оцени SpaceX на над 1,77 трилиона долара. Тъй като Мъск притежава около 42% от компанията, стойността на неговия дял автоматично изведе състоянието му над психологическата граница от 1 трилион долара.

Еуфорията на инвеститорите продължи още няколко дни. На 16 юни акциите на SpaceX достигнаха рекордните 225,64 долара, а богатството на Мъск временно нарасна до около 1,32 трилиона долара.

Ралито обаче се оказа краткотрайно. Разпродажбите в технологичния сектор се засилиха заради нарастващи съмнения относно рентабилността на инвестициите в изкуствен интелект, високите разходи за инфраструктура и продължаващия натиск от лихвените проценти.

Под натиск попаднаха редица водещи технологични компании, сред които Nvidia, Intel и AMD, но най-сериозен спад отчетоха акциите на SpaceX.

От средата на юни досега книжата на компанията са загубили над 30% от стойността си и се търгуват около 156 долара за акция. Само на 22 юни еднодневният спад от 16% е изтрил приблизително 240 милиарда долара от личното състояние на Мъск.

„Форбс“: Илон Мъск е първият човек с нетно богатство от над 600 млрд. долара

Допълнителен удар върху богатството му нанесе и понижението на акциите на Tesla. Ден по-късно книжата на автомобилния производител поевтиняха с близо 6%, а Мъск остава един от най-големите акционери в компанията с дял от около 12%.

Анализаторите отбелязват, че богатството на Мъск е особено чувствително към движенията на пазара, тъй като е концентрирано основно в две компании. Близо 80% от състоянието му е свързано със SpaceX, а останалата значителна част – с Tesla.

Въпреки че загуби статута си на трилионер, възстановяването му може да се окаже въпрос на дни или дори на часове. Според пазарни анализатори покачване от едва около 6% в цената на акциите на SpaceX би било достатъчно, за да върне Мъск отново над границата от 1 трилион долара и да го превърне в първия „повтарящ се“ трилионер в историята.

Редактор: Цветина Петкова