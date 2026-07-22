В Индия осъдиха на доживотен затвор 44 сомалийски граждани за пиратски нападения, сред които е и отвличането на българския товарен кораб „Руен“. През декември 2023 г. плавателният съд, плаващ под малтийски флаг, беше превзет от 35 сомалийски пирати. На борда му се намираха седем български моряци. В продължение на месеци екипажът беше държан в плен, преди индийски военни сили да освободят кораба и да задържат нападателите през 2024 г.

При втория случай, разгледан от съда, други деветима сомалийци отвлекли риболовния кораб „Ал Камбар“, плаващ под ирански флаг, през март 2024 г. Всичките 44 обвиняеми са признали вината си. Присъдите по двете дела бяха произнесени в понеделник от специализиран съд в Мумбай.

„Пиратството в открито море чрез отвличане на кораб, държане на членовете на екипажа като заложници с цел откуп, опит за убийството им и използването им като жив щит са изключително тежки деяния, които не могат да бъдат подценявани“, заяви съдията по делото.

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Сомалийците, които от 2024 г. се намират в затвора „Талоджа“ в Нави Мумбай, са присъствали в съдебната зала при обявяването на присъдите, съобщават местни медии. Те поискали да бъдат върнати в Сомалия, за да бъдат съдени там.

Пиратството край бреговете на Сомалия беше широко разпространено през първото десетилетие на XXI век, като достигна своя пик през 2011 г. със стотици нападения. Международните военноморски мисии и засилените мерки за сигурност, прилагани от търговското корабоплаване, впоследствие значително намалиха риска.

Индийският военноморски флот е разположен край Сомалия от 2008 г. насам. Операциите срещу пиратството бяха засилени през 2023 г. на фона на увеличаване на атаките в региона, включително в Арабско море, както и на нападенията на подкрепяните от Иран йеменски хути в Червено море.

Редактор: Дарина Методиева