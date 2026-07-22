Снимка: Стопкадър, NOVA NEWS
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Няма как да бъдат проследени напълно всички ефекти от подобни вещества, заяви той
Манията по пептидите превзема света. Продуктите в интернет не са клинично тествани, възможно е да има необявени субстанции или опасно съотношение между съставките. А все повече хора избират лесния път към отслабването, но пренебрегват рисковете. Темата в предаването „Социална мрежа” коментира проф. Георги Момеков - декан на Фармацевтичният факултет към Медицинския университет в София.
Той заяви, че манията по пептидите е световна. „Със сигурност има и много странични ефекти, освен това няма как да бъдат проследени напълно всички ефекти от подобни вещества, защото няма система за проследяване на нежеланите лекарствени реакции, както е при лекарствата”, отбеляза Момеков.
Двама в кома след употреба на фалшиви препарати за отслабване, купени онлайн
Целият разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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