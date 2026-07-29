Детската болница „Св. Анастасия“ в Бургас получи официално разрешение за извършване на лечебна дейност - ключова стъпка преди приемът на първите пациенти. Новината беше съобщена от лидерa на ГЕРБ Бойко Борисов, който уточни, че лечебното заведение вече навлиза във финалната фаза на подготовката за откриването си.

Борисов обяви в профила си във Facebook, че разрешителното вече е връчено на кмета Димитър Николов. „Когато има воля, има и начин резултатите да се случват. Обещано - изпълнено!“, написа Борисов.

Кога ще отвори врати новата детска болница в Бургас

По думите му новата детска болница разполага със 140 легла и 16 специализирани отделения и клиники, които ще осигуряват пълния спектър от медицински грижи - от профилактика и диагностика до лечение на различни заболявания. Очаква се лечебното заведение да обслужва деца не само от Бургас, но и от целия Югоизточен регион на страната.

Малко по-късно управителят на новата Детска болница „Света Анастасия“ д-р Благомир Здравков съобщи, че тя е готова да започне работа веднага след подписването на договор с НЗОК. Той представи следващите стъпки преди приемането на първите пациенти.

По думите му в близките дни ще започне записването за безплатни профилактични прегледи, които ще дадат възможност на родителите да се запознаят с екипа и възможностите на болницата.

„Всички ще могат да се запознаят с нашите специалисти, с дейностите, които ще предлага болницата, а най-важното - здравословното състояние на децата ще бъде адекватно оценено още при профилактичните прегледи“, каза д-р Здравков.

Той уточни, че след получаването на разрешението за лечебна дейност предстои подписване на договор с НЗОК, както и подаване на необходимите документи до Министерството на здравеопазването за финансиране на спешната помощ, лечението на инфекциозните заболявания и детската психиатрия.

Националната детска болница може да е факт през 2030 г.

„Администрацията вече подготвя документите. Очакваме Регионалната здравноосигурителна каса да извърши необходимия одит и след това да бъде подписан договорът“, обясни управителят.

Според него лечебното заведение е напълно готово да започне работа, а първоначално ще бъдат разкрити най-ключовите структури. „Винаги се започва с гръбнака на болницата - това са педиатрията с профилните специалности, детската хирургия, детската анестезиология и реанимация, както и спешното отделение. Екипите и медицинската апаратура са напълно готови“, заяви д-р Здравков.

Той изрази надежда, че в рамките на около десет дни ще бъде подписан договорът с НЗОК и ще започне приемът на първите хоспитализирани пациенти.

По отношение на кадровото обезпечаване управителят призна, че намирането на педиатрични специалисти остава сериозно предизвикателство в цялата страна, но новата болница е успяла да привлече както утвърдени лекари, така и млади медици.

„Нашето предимство беше, че болницата отговаря на европейските стандарти и именно това убеди много колеги да станат част от екипа. При нас има доказани специалисти, но и много млади лекари, които искат да се посветят на тази професия“, посочи д-р Здравков.

По думите му интересът към работа в лечебното заведение продължава да расте, като се очаква персоналът скоро да надхвърли 200 души.

Припомняме, че от днешното заседание на кабинета „Радев” стана ясно, че Министерството на здравеопазването поема ангажимент да рестартира проекта за Национална детска болница. Начело застава здравният министър Катя Ивкова . Тя ще носи пълната отговорност за напредъка. Предстои създаването на Междуведомствен съвет с участието на различни министри от правителството. Не стана ясно обаче до какъв срок е възможно България да има детска болница от национален мащаб. Разчетите досега показваха, че и 2030 година може да не се окаже реалистичен срок за завършването ѝ.

По думите на здравния министър забавянето не се изчерпва само със строителството. Ивкова отбеляза, че не е свършена и необходимата подготовка за бъдещото функциониране на лечебното заведение. „Още по-интересното е, че досега не е работено и по другото направление - подготовката на самото функциониране на лечебното заведение. Не са подадени документите до Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за изготвяне на комплексната оценка, която е задължителна за откриването на лечебното заведение“, обясни министърът.