Американският президент Доналд Тръмп е решил да се откаже от опитите за бързо постигане на споразумение с Иран и вместо това да заложи на стратегия за продължителен икономически натиск върху Техеран, съобщава CNN, позовавайки се на американски официални представители.

Според информацията Тръмп е наредил на основните представители на администрацията си, ангажирани с дипломатическите контакти с Иран, да прекратят разговорите с Техеран. Сред тях са вицепрезидентът Джей Ди Ванс, специалният пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Тръмп призова иранците да сключат споразумение или да се предадат

Решението бележи промяна в подхода на Белия дом след месеци, в които Вашингтон редуваше военния натиск с опити да принуди Техеран да приеме споразумение. Само ден по-рано Тръмп заплаши Оман във връзка с изтичането на 60-дневно споразумение със САЩ, а през последните месеци администрацията му нееднократно изпращаше Ванс, Уиткоф и Къшнър за преговори с иранската страна.

Новият курс предполага Вашингтон да разчита в по-голяма степен на продължителна икономическа изолация и натиск, вместо да преследва незабавен дипломатически пробив. Тази стратегия се опира в значителна степен на американската морска блокада, която цели да ограничи икономическите приходи на Иран. Още през юли американски анализатори коментираха пред CNN, че подобна блокада би могла постепенно да отслаби Техеран, макар ефектът ѝ да изисква продължителен период от време.

Тръмп обяви нови преговори с Иран

Самият Тръмп заяви на 18 август, че в момента няма преговори с Иран и не са насрочени нови такива. Това е съществено, защото потвърждава публично поне част от информацията за промяната на курса. Ден по-рано президентът твърдеше, че администрацията му е установила комуникационен канал с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Ирански представители от своя страна отричат да са водили преки преговори със САЩ.

Редактор: Цветина Петкова