Близо 3000 жертви и четвърт век в очакване на правосъдие. 25 години след атентатите от 11 септември съдебната битка за отговорността за атаките все още продължава.

Основният процес все още предстои. В центъра му е Халид Шейх Мохамед – високопоставен член на „Ал Кайда“, обвинен, че е замислил и организирал атентатите. Според американските власти именно той е предложил пътнически самолети да бъдат отвлечени и използвани като оръжие.

За близките на жертвите обаче очакването за правосъдие продължава вече четвърт век.

Планът за атаките е представен на Осама бин Ладен – тогавашния лидер на „Ал Кайда“. Той го одобрява и подкрепя подготовката на операцията. Бин Ладен е убит от американски специални части в Пакистан през 2011 г. и никога не се изправя пред съд.

Халид Шейх Мохамед е заловен още през 2003 г., също в Пакистан. По-късно е прехвърлен в американската база в Гуантанамо, където срещу него и други обвиняеми започва продължителна съдебна процедура.

Една от основните причини за забавянето е начинът, по който обвиняемите били разпитвани след залавянето им. Защитата оспорва част от признанията и доказателствата с аргумента, че са получени след изтезания и тайни разпити на ЦРУ.

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Съдът години наред решава кои от тези материали могат да бъдат използвани в процеса. „Основен принцип на американското правосъдие е всички участници да знаят правилата предварително. А тук нито обвиняемите, нито прокурорът, нито дори съдията знаят какво наказание е възможно при признаване на вина“, коментира Даян Аман от Националния институт по военно правосъдие.

Според нея самият факт, че подобни въпроси възникват години по-късно, показва сериозните проблеми във функционирането на военните комисии.

Сред трудностите са и поведението на обвиняемите по време на заседанията. „В момента те не съдействат на съда. Не отговарят на въпросите – дали чуват преводачите, дали разбират какво се случва. Просто отказват да съдействат“, разказа Джим Ричис, загубил сина си при атентатите.

Едно от ключовите признания на Халид Шейх Мохамед няма да бъде използвано в процеса. Съдът решава, че не е доказано дали показанията му пред ФБР през 2007 г. са били дадени доброволно след предишните разпити на ЦРУ. Така обвинението ще трябва да разчита на други доказателства, включително телефонни и финансови данни. Делото е забавено и заради спорове около секретна информация, смяна на съдии и множество предварителни жалби.

Критики към системата отправят и правозащитни организации. „Всичко това само подчертава колко хаотични и абсурдни са военните комисии в Гуантанамо. Правилата не са ясни и няма начин този провал да бъде поправен. Единственият изход е цялата система да бъде премахната и всичко да започне отначало“, заяви изпълнителният директор на Американския съюз за граждански свободи Антъни Ромеро.

През 2024 г. изглежда, че най-накрая може да се стигне до развръзка. Халид Шейх Мохамед и двама от останалите обвиняеми приемат сделка – да признаят вина в замяна на отпадане на смъртното наказание. Споразумението обаче е отменено и следва нова съдебна битка.

Още години по-рано тогавашният главен прокурор на САЩ Ерик Холдър настоява процесите срещу терористи да се провеждат във федералния съд. „Нашата национална сигурност изисква да продължим да преследваме терористи във федералния съд и ние ще го направим. Нашето наследство, нашите ценности и нашето завещание за бъдещите поколения също изискват да имаме пълна вяра и доверие в съдебната система“, заяви Холдър.

Сега за първи път има конкретна дата за началото на основния процес. Халид Шейх Мохамед и трима негови съобвиняеми трябва да се изправят пред военен съд на 5 юни 2028 г. Тогава се очаква да започне подборът на съдебния състав.

Преди това обаче предстоят още предварителни заседания в Гуантанамо. Това означава, че дори новият график може да бъде променен.

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От 17:00 ч. по NOVA NEWS ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.

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Редактор: Дарина Методиева