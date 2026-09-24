Федерален съдия в САЩ разпореди на президента Доналд Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS NOW и Politico. Според решението, наложената от Тръмп забрана, вероятно е противоконституционна.

Припомняме, че трите медии заведоха дело, след като американският държавен глава спря достъпа им до Белия дом на 18 септември. Тръмп беше заявил в социалните мрежи, че трите медии „не трябва постоянно да пишат или да отразяват ИЗМИСЛИЦИ и ЛЪЖИ“.

Министерството на правосъдието на САЩ: Тръмп има право да ограничава достъпа на журналисти до Белия дом

Редактор: Дарина Методиева