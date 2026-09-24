В безпрецедентен жест на уважение Доналд Тръмп се отклони от протокола и посрещна китайския президент Си Цзинпин с червен килим на самолетната писта. За последен път Барак Обама е оказвал такава чест през 2015 г. при посрещането на папа Франциск.

Китайският президент ще остане в САЩ три дни, като това ще бъде тест за отношенията между двете суперсили.

Тръмп ще окаже на Си Цзинпин рядката чест да го посрещне при слизането му от самолета във Вашингтон



Пекин разпространи изявление, в което Си Цзинпин призовава Китай и САЩ да бъдат партньори, а не съперници. Преди визитата не се очакваше съществен пробив, но министърът на финансите обяви, че двете страни ще удължат търговското примирие помежду си до януари.

Редактор: Станимира Шикова