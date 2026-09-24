Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (24.09.2026 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (24.09.2026 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (24.09.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (24.09.2026 - сутрешна) 24 септември 2026 06:21 Жълт код за слани в седем области у нас Прогноза за времето (23.09.2026 - обедна) Есента дойде с първото застудяване, очакват се слани Прогноза за времето (23.09.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (22.09.2026 - обедна) Прогноза за времето (22.09.2026 - сутрешна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Станимира Шикова Добави ни в предпочитани източници в Google Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България От сателити до изкуствен интелект: Как с пари от Европа земеделието ни може да бъде по-успешно Костадинов и Волгин: Партия, която вярва в себе си, издига своя ръководител за кандидат-президент Свлачището в „Аспарухово“: Институциите спорят за причината, хората настояват за сигурност Илияна Йотова се срещна с ръководствата на водещи еврейски организации в САЩ Румен Радев е на посещение в Полша „Използва служебната карта за разрешаване на личен конфликт“: МВР разследва полицейски шеф от Бяла Мартин Владимиров: Цените на горивата у нас са с около 20 евроцента над нивата, на които би трябвало да бъдат Има съмнения, че пожарът във вилна зона „Отдих” е умишлено запален Мъжът, изхвърлил баща си от кола в движение, бил наркозависим Депутатите изслушват земеделския министър за мерките срещу шарката по животните Комисии в НС обсъждат забраната за изпреварване за камиони над 12 тона Остава ден до официалното начало на предизборната кампания Жълт код за слани в седем области у нас Български учени разкриха ключ към рядко генетично заболяване Социологическата агенция „Тренд“ отбеляза 10 години от създаването си Отиде си сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев-Чарли Експерт: Горите са под заплаха заради климатичните промени и остарелия модел на управление Издирват 70-годишен мъж от село Елешница Йотова: България очаква европейско финансиране за гигафабрика за изкуствен интелект Автобус и кола се удариха на Подбалканския път край Калофер, има пострадал (СНИМКИ) Катастрофа с трамвай блокира движението в центъра на София Йотова и египетският премиер обсъдиха директна авиолиния София - Кайро Според Рада Лайкова „Възраждане“ има потенциал да стигне до балотаж Защо кметът на Елин Пелин влиза в битката за „Дондуков“ 2 България ще участва в конференция на ООН за изменението на климата с официална делегация и национален павилион Нови правила за млечните продукти, готвят промени в наредбата След началото на есента: Всеки следващ ден е с близо 3 минути по-кратък България изгражда собствен капацитет за поддръжка на F-16 Block 70 Двама души загинаха при тежка катастрофа край Котел, жена е транспортирана с медицински хеликоптер Правителството отпусна средства за реставрационни дейности на Рилската Света обител КЗП продължава да проверява бензиностанциите за необосновано поскъпване на горивата Удължават срока на временна закрила на украински бежанци до 2027 година Парламентът отмени забраната за износ на дизел и авиационно гориво Съкращават близо 6% от служителите на МОН Кабинетът отпуска над 26,5 млн. евро допълнително за здравеопазване Евакуират хора заради пожар край Песнопой, в гасенето се включиха два хеликоптера Отпускат 3 млн. евро за дейности по издаването на български документи за самоличност Българи, живеещи в 66 държави, вече са подали заявления за гласуване на президентския вот Вижте номерата в бюлетината на кандидатите за президент (СПИСЪК) Над 20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж цялата помощ за отопление Държавата отпуска по 50 евро на над половин милион души заради скъпите горива Комисар Иван Савов е новият зам.- директор на ОДМВР - Русе Синдикат „Образование“: 96% от учителите смятат, че заплатите не отговарят на труда им При отнет лиценз на застраховател: Гаранционният фонд ще може да плаща директно Облагат ваучерите за храна, вдигат данъчните облекчения за деца Радев разясни защо е назначил посланика ни в ОАЕ преди години Как да изберем обувки за преход според терена и сезона? ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА