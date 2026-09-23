Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази подкрепа към семейството

Синът на израелския посланик в САЩ Йехиел Лайтер е сред ранените при нападение на Западния бряг. При атаката автомобил се вряза в тълпа от хора.

Посланикът съобщи в социалната мрежа Х, че синът му Нерия е бил ранен и „се нуждае от чудо“. Той е военнослужещ от резервните сили.

Нерия продължава да служи, след като по-големият му брат Моше Йедидя Лайтер беше убит по време на бойните действия в Газа през ноември 2023 г.

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази подкрепа към семейството. „Аз и съпругата ми Сара в този момент се молим заедно с целия израелски народ за чудо“, написа той в Х. 

Редактор: Дарина Методиева
Източник: Владимир Сахатчиев, БТА

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