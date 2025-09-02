Израелски войници арестуваха кмета на град Хеброн Тайсир Абу Снейне, което предизвика гневна реакция на Западния бряг, където властите се опасяват за своята автономия, предаде ДПА. Общинският съвет на Хеброн осъди ареста и съобщи, че голям контингент войници е нахлул в дома на Абу Снейне през нощта и е претърсил целия имот.

При запитването за коментар израелската армия посочи службата за вътрешно разузнаване "Шин Бет". Израелски източници заявиха, че Абу Снейне е обвинен в подкрепа на палестинската въоръжена групировка "Хамас" и палестинската ислямистка организация "Ислямски джихад", както и в подбудителство срещу Израел.

Кметството на Хеброн, град с около 200 000 жители, разположен южно от Йерусалим, заяви, че арестът е политически мотивиран. "Това брутално нападение е насочено не само срещу самия кмет, но и срещу волята на жителите на Хеброн и техните избрани институции", се посочва в изявлението.

Арестът представлява "скандално посегателство срещу демократичния процес, както и срещу правото на нашия народ да се грижи за собствените си дела и да служи на града в свобода и достойнство", добавиха палестинските власти.

Медии от Западния бряг заявиха, че арестът е опит на Израел да установи алтернативно палестинско ръководство в града, което да замести управлението на Палестинската автономия.

Редактор: Емил Йорданов