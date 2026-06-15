Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви днес, че възнамерява да се кандидатира на изборите, насрочени за по-късно тази година, въпреки че е изправен пред вътрешна критика относно ръководството му по време на войната. Нетаняху, който е най-дълго служилият министър-председател на Израел, води страната си през три години война на множество взаимосвързани фронтове и в момента е съден за корупция.

През последните месеци той е подложен на нарастващи атаки от лидерите на опозицията, които го обвиняват, че не е постигнал военните цели, които си е поставил след атаката на "Хамас" срещу Израел през октомври 2023 г.

„Ще се кандидатирам на изборите и възнамерявам да спечеля“, заяви Нетаняху в телевизионна пресконференция. Това са първите му коментари, след като Вашингтон и Техеран постигнаха споразумение за край на войната в Близкия изток, предизвикана от американо-израелски удари срещу Иран в края на февруари.

Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран

В понеделник израелски политици от целия политически спектър критикуваха остро споразумението между САЩ и Иран, като заявиха, че то няма да защити интересите на тяхната страна. Нафтали Бенет, бивш министър-председател и водещ претендент в предстоящите избори, каза, че то бележи „опасен обрат за сигурността на Израел“.

По-рано през юни дясната партия Ликуд на Нетаняху заяви, че 76-годишният политик ще търси преизбиране на гласуването, което е насрочено да се проведе до края на октомври. Това стана, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп публично постави под съмнение дали ветеранът политик и близък съюзник ще се кандидатира.

Нетаняху е министър-председател от близо две десетилетия в продължение на няколко мандата и също така се сблъска с поредица от здравословни проблеми напоследък. По-рано тази година той съобщи, че хирурзи са премахнали успешно това, което той описа като „малък, злокачествен тумор в ранен стадий“ от простатата му.

Редактор: Дарина Методиева