Президентът на Украйна Володимир Зеленски е предложил среща с руския лидер Владимир Путин да се проведе на територията на Съединените щати. Идеята е била обсъдена по време на телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, съобщи Зеленски днес.

„Вчера обсъдихме с президента Тръмп, че такава среща би могла да бъде организирана в САЩ в формат, при който на Путин ще му е много по-трудно да откаже“, заяви украинският лидер във видео обръщение, публикувано в социалната мрежа Х. Той добави, че предстои да се види какъв ще бъде резултатът от инициативата.

Зеленски и Тръмп са обсъдили в телефонен разговор войната в Украйна

Редактор: Дарина Методиева