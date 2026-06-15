Председателят на Комисията по туризъм в НС Росица Кирова проведе среща с представители на туроператорските организации за обсъждане на ключовите предизвикателства пред туристическия сектор. Комисията по туризъм ще бъде своеобразна парламентарна платформа за диалог с бранша.

В дискусията участваха представители на Асоциацията на българските туристически агенции (АББТА), Обединение „Бъдеще за туризма“ (ОБТ) и Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА).

Комисията по туризъм и Националният борд по туризъм очертаха приоритетите за съвместна работа

В началото на срещата председателят на Кирова увери представителите на бранша, че ще бъдат редовно канени на заседанията на комисията, за да участват пряко в обсъждането на проблемите и предложенията за тяхното решаване. Тя подчерта и ролята на парламентарната комисия като платформа за сътрудничество между институциите и бизнеса:

„В мое лице и, надявам се, в лицето на колегите от Комисията ще имате парламентарна платформа, която да бъде мост към Министерството на туризма. Убедена съм, че ще изградим достатъчно добър диалог и ще работим заедно за решаването на проблемите и развитието на сектора", увери Кирова.

Снимка: Пресцентър ПП ГЕРБ

Темата за Гаранционния фонд беше засегната от всички участници в срещата и се очерта като един от основните общи приоритети на туристическия бранш.

Председателят на АББТА Петър Стоянов подчерта необходимостта от ускоряване на процеса по създаването на Гаранционния фонд, както и от активен диалог със застрахователните компании. Според него е важно да бъде запазен застрахователният продукт, така че интересите на всички страни – туристи, туроператори и застрахователи – да бъдат максимално защитени.

Редактор: Цвета Лазаркова