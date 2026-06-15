Ормузкият проток ще бъде „напълно отворен“ след 19 юни след сключването на споразумение между Иран и САЩ за прекратяване на войната в Близкия изток. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от АФП.

По време на двустранна среща с френския президент Еманюел Макрон преди форума на Г-7 Тръмп коментира, че не очаква да е необходима значителна международна подкрепа за гарантиране на свободното корабоплаване през стратегическия воден път. „Не мисля, че ще ни е нужна голяма помощ“, заяви американският президент по повод предложенията на Великобритания и Франция за съвместна военноморска мисия в региона.

Съединените щати и Иран подписаха меморандум за разбирателство за прекратяване на продължилата близо четири месеца конфронтация , съобщиха високопоставени американски представители в понеделник, като добавиха, че церемонията по подписването ще се състои в петък, а корабният трафик в Ормузкия проток ще започне постепенно да се възстановява.

Документът е подписан от президента Доналд Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и председателя на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф, заяви един от американските представители.

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Редактор: Дарина Методиева