Тежка авиокатастрофа в Бразилия отне живота на шестима души, след като два хеликоптера се сблъскаха над района на Рио де Жанейро. Сред загиналите, според първоначалната информация, е и популярният американски изпълнител Оливър Трий, познат с хитовете Life Goes On и Miss You.

32-годишният певец се е намирал в Южна Америка във връзка със световното си турне. Властите продължават работата по официалното идентифициране на всички жертви.

Шест жертви при сблъсък на два хеликoптера над Рио де Жанейро

Инцидентът е станал рано сутринта в неделя. По данни на местните власти двата летателни апарата са се ударили във въздуха над паркинг за електрически превозни средства, което е довело до падането им и до последвал мащабен пожар.

Очевидци разказват, че първо са чули силен взрив, последван от втори. Едва след като излезли навън, осъзнали, че става дума за авиационен инцидент, а не за катастрофа на пътя. Малко след удара районът бил обхванат от пламъци, а на място незабавно били изпратени екипи на пожарната и спешните служби.

След сблъсъка огънят обхванал и десетки електрически автомобили на земята. Според пожарникари гасенето е било допълнително затруднено заради литиево-йонните батерии на превозните средства, които създават висок риск от повторно възпламеняване.

Самолет и автобус се сблъскаха в Бразилия, има загинали (ВИДЕО)

Спасителните екипи са открили пет тела в единия хеликоптер, който е изгорял почти напълно, и още едно тяло във втория летателен апарат. Загинали са всички хора на борда на двете машини.

Бразилските авиационни власти са започнали разследване, което трябва да установи причините за фаталния сблъсък и дали става дума за техническа неизправност, човешка грешка или комбинация от фактори.

Редактор: Цветина Петкова