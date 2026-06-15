Полски съд постанови тримесечен предварителен арест за 57-годишна патоложка. Мярката е наложена, след като в неин бивш имот в село Луториж, Югоизточна Полша, бяха открити останките на 32 фетуса.

Зловещата находка е направена по време на изкопни работи в парцела, при които освен човешките останки са разкрити и опасни медицински отпадъци.

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„Съдът напълно уважи искането на прокуратурата и постанови тримесечен арест за заподозряната Магдалена Х. до 10 септември”, заяви говорителят на Окръжната прокуратура в Жешув Кшищоф Чехановски.

Съдебното заседание е било отложено за кратко, след като жената се е почувствала зле и е била транспортирана до болница. По-късно на брифинг Чехановски потвърди, че тя е дала показания. „Заподозряната не посочи дали се признава за виновна по обвиненията. Тя обаче обясни, че лично е транспортирала и заровила човешките фетуси и медицинските отпадъци, открити в имота ѝ”, обясни говорителят.

Срещу нея е повдигнато общо обвинение за оскверняване на човешки тела и незаконно изхвърляне на опасни отпадъци на неразрешено място. Грози я присъда до 12 години затвор. По думите на Чехановски съдебномедицински експерти извършват анализи, за да установят гестационната възраст на фетусите и колко дълго са били заровени в парцела.

От прокуратурата уточняват, че към момента няма доказателства някой да е помагал на заподозряната при заравянето. Няма и индикации за други места, където може да са укривани човешки останки или отпадъци. Разследващите категорично подчертаха, че няма абсолютно никакви доказателства, които да свързват жената с извършване на незаконни аборти.

Редактор: Мария Барабашка