Полицията в Сливен задържа 26-годишен мъж от село Пъдарево във връзка с тежко криминално престъпление, извършено в района на пътен възел „Петолъчката“.

Разследването започва на 5 юни, малко след 19:00 часа, когато е подаден сигнал за открито тяло на жена край главен път I-7, в близост до кръстовището и разклона за село Мокрен. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, а Окръжната прокуратура в Сливен е уведомена.

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В хода на процесуално-следствените действия, проведени от сектор „Криминална полиция“ при ОДМВР - Сливен, със съдействието на ГДНП, е установено, че жертвата е 31-годишна жена от Ямбол.

По данни на полицията задържаният мъж е криминално проявен и е арестуван като заподозрян за извършено тежко престъпление. Разследващите работят под надзора на прокуратурата, като по случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова