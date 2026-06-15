Най-малко четирима палестинци бяха убити днес при израелски атаки в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на представители на местните здравни власти. Ударите бяха нанесени в момент, в който посредници се готвят за нов кръг от водените в Кайро преговори за прекратяване на огъня и гарантиране на изпълнението на договорения с посредничеството на САЩ мирен план.

Медици казаха, че при израелски въздушен удар в град Зауайда, в централната част на ивицата Газа, е била убита една жена, а един мъж е загинал при атака в разположения наблизо бежански лагер "Нусейрат".

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По-късно през деня Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) удариха покрива на сграда в град Газа, като при атаката бяха убити един медик и неговият син, съобщиха представители на здравните власти. Израелската армия засега не е коментирала информацията за ударите и жертвите.

Ройтерс отбелязва, че се е очаквало по-късно днес в Кайро да пристигне Николай Младенов - върховният представител на създадения от президента Доналд Тръмп Съвет за мир за ивицата Газа. Агенцията посочва, че палестинското ислямистко движение "Хамас" вчера е предало отговора си на представената ѝ от Младенов преди няколко седмици пътна карта от 15 точки.

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Според Ройтерс "Хамас" и други фракции са се съгласили с всички точки, с изключение на тази за разоръжаването, което палестинската групировка обвързва с изтеглянето на Израел и започването на преговори за създаването на палестинска държава.

"Хамас" днес заяви, че лидери на палестински фракции, които през последната седмица са участвали в консултациите с представители на страните посредници - Египет, Катар и Турция, са подчертали нуждата Израел "изцяло и безусловно да се придържа към договореното примирие". Според "Хамас" липсата на цялостно споразумение за прекратяване на конфликта в ивицата Газа е по вина на Израел и неговия отказ да изпълнява всички свои задължения по договорената през октомври първа фаза от прекратяването на огъня.

Редактор: Цвета Лазаркова