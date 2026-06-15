35-годишният български гражданин, задържан в Солун по подозрение в шпионаж с дрон, е бил освободен до началото на съдебния процес. Това съобщава гръцкото издание „Катимерини“, цитирано от кореспондента на БТА в Атина Иван Лазаров.

Мъжът беше арестуван в събота след сигнал до властите, че управлява дрон. При извършената проверка полицията е установила, че той не притежава необходимото разрешително за използването на летателния апарат. Допълнително внимание на разследващите е привлякло открито в устройството термално изображение на бивш военен лагер.

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Пред разследващите българският гражданин е отрекъл обвиненията. Той е заявил, че е тествал наскоро закупен дрон и не е знаел, че се намира в близост до бивш военен обект. По думите му термалното изображение е било заснето неволно. Мъжът е посочил още, че от години живее и работи в Солун.

С решение на властите той е освободен от ареста при определени условия. До началото на съдебния процес българинът трябва редовно да се явява в полицейско управление и няма право да напуска територията на Гърция.

Редактор: Ралица Атанасова