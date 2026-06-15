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Основните им теми ще са войната в Украйна и кризата в Близкия изток
Лидерите на страните от Г-7 се събират днес във френския курорт Евиан. Сред основните теми, които те ще обсъждат до 17 юни, са войната в Украйна и кризата в Близкия изток, особено след обявеното споразумение за прекратяване на бойните действия между Съединените щати и Иран.
Срещата е преместена с един ден заради рождения ден на президента Доналд Тръмп. Самият той ще пристигне днес във Франция в момент, когато световните лидери проявяват все по-голяма предпазливост спрямо САЩ. По време на срещата на върха Тръмп ще се срещне с лидери от Близкия изток и ще участва в работна среща с украинския президент Володимир Зеленски.
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