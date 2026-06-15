Не бих казал, че става въпрос за стабилно примирие, а договорка между американското и иранското правителство. Това заяви политологът и експерт по международна политика доц. Искрен Иванов относно постигнатото мирно споразумение между САЩ и Иран в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Според доц. Иванов Иран ще отвори Ормузкия проток, за да може американските интереси да са гарантирани. „Това е един вид застраховка, че режимът в Техеран няма да бъде сменен, срещу отстъпка от страна на Иран за Ормузкия проток. Сделката изглежда наистина обещаваща на този етап, но не мисля, че бихме я определили като мирно примирие”, каза той.

Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран

По думите на експерта, докато контролира Ормузкия пролив, Иран може постоянно и по всякакъв начин да манипулира глобалната икономика. „Видяхте какво се случи, когато той беше затворен – инфлацията скочи. Това се отрази катастрофално на западните и китайската икономики”, каза доц. Иванов И добави: „Китай за пореден път демонстрира своята мека сила. Разговорите, които се състояха в Пекин, между американския президент и китайския му колега, завършиха с обща позиция, че Иран не може да има ядрено оръжие. Това означава, че Китай изказа своето недоволство от политиката на Иран. Ако Иран наистина се сдобие с ядрено оръжие, тези ракети могат да достигнат до Китай. Подобна мека сила бе проектирана и през 2022 година, когато имаше риск от ескалация в Украйна. Китай беше този, който призова Русия към сдържаност”.

Доц. Иванов заяви, че на този етап има много фактори, които се диктуват от това, че Близкия изток е регион, където няма държави изолатори и буфери. „Това е регионален комплекс за сигурност, където нищо не е сигурно”, каза той.

Реакции на световни лидери след обявяването на мирното споразумение между САЩ и Иран

Политологът коментира още и ситуацията, в която се намира американския президент в момента. „Доналд Тръмп е в изключителна ситуация. Консенсусът в конгреса на САЩ, че президента трябва да бъде подкрепян на всяка цена и неговите военни правомощия не трябва да бъдат редуцирани, започва да се разклаща. Дори влиятелни сенатори апелират тези правомощия да бъдат ограничени и републиканската партия да насочи повече ресурси за предстоящите междинни избори. Много анализатори говорят, че ще видим силна вълна в полза на демократите”, добави доц. Иванов.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Ивайла Маринова