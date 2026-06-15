Американски и ирански представители обявиха, че са постигнали споразумение за прекратяване на войната, вдигане на американската блокада срещу Иран и повторно отваряне на Ормузкия проток. Този ключов ход може да доведе до спад в цените на енергоносителите след възобновяването на петролните доставки през стратегическия воден път.

Ето и първите реакции на световните лидери след историческия пробив:

⇒ Френският президент Еманюел Макрон:

„Приветствам споразумението, постигнато между САЩ и Иран - резултат от дипломатически усилия, към които допринесоха няколко партньори. Призовавам за неговото бързо и пълно прилагане от всички участници в конфликта. Това споразумение трябва да позволи спешното и безусловно отваряне на Ормузкия проток, за което международната мисия, създадена заедно с Великобритания, е готова да помогне”.

Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран

В социалната мрежа X Макрон призова и за „здраво и трайно прекратяване на огъня” в Ливан, след като ден по-рано израелски удар в южните покрайнини на Бейрут отне живота на трима души.

Je salue l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran, fruit d’un effort diplomatique auquel ont contribué plusieurs partenaires. J’appelle à sa mise en œuvre rapide et complète par tous les belligérants.



Cet accord doit permettre la réouverture urgente et inconditionnelle… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2026

⇒ Германският канцлер Фридрих Мерц:

„Приветствам споразумението между САЩ и Иран и поздравявам президента Тръмп и иранската страна за този дипломатически пробив. То може да проправи пътя към възстановяване на глобалната икономика и по-сигурен Близък изток. Важно е да бъде приложено решително”.

⇒ Японският премиер Санае Такаичи:

Япония „изразява силна надежда”, че „свободното и безопасно корабоплаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано на практика и че окончателно споразумение по иранския ядрен въпрос и други теми ще бъде постигнато възможно най-скоро”.

⇒ Австралийският премиер Антъни Албанезе:

„Австралийското правителство приветства споразумението между Съединените щати и Иран. Австралия отдавна призовава за деескалация и край на конфликта, включително в Ливан. Както сме заявявали, колкото по-дълго продължава тази война, толкова по-голямо ще бъде въздействието ѝ. Проявата на сдържаност и конструктивният диалог ще бъдат от решаващо значение, за да се предотврати по-нататъшна ескалация и да се постигне трайно споразумение”.

⇒ Министърът на външните работи на Нова Зеландия Уинстън Питърс:

„Това ключово и конструктивно споразумение е стъпка към намаляване на напрежението и насърчаване на стабилността в регион, който е от критично значение за глобалната икономическа сигурност. Диалогът и дипломацията остават най-ефективните средства за решаване на дългогодишни проблеми”.

Редактор: Мария Барабашка