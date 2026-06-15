Спадът в цените на петрола на международните пазари все още не се е отразил напълно на цените на горивата у нас. Експерти предупреждават, че ще е необходимо време, преди постигнатото примирие в Близкия изток и възстановяването на доставките да окажат осезаем ефект върху крайните цени на бензина и дизела. Въпреки това прогнозите са, че съвсем скоро литър бензин може да поевтинее до около 1,45 евро.

След рязкото поскъпване през последните месеци цените на суровия петрол вече отбелязват спад. Въпреки че сортът „Брент“ е далеч под нивата от около 120 долара за барел, достигнати по време на конфликта, той все още се търгува около 82 долара за барел - значително над стойностите от приблизително 65 долара преди началото на кризата. По бензиностанциите вече се наблюдава известно поевтиняване, макар и не като пряка последица от последното споразумение. За последните две седмици най-масовият бензин е поевтинял с около един евроцент на литър, докато при дизела спадът е по-осезаем.

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Според представители на бранша цените на горивата вече са тръгнали надолу, като при дизела се отчита спад от около 20 евроцента на литър спрямо достигнатите пикови нива. Очакванията са поевтиняването да продължи с още между 5 и 10 евроцента. Ако цената на петрола се задържи около 80 долара за барел, бензинът и дизелът могат да се продават през цялото лято на нива между 1,40 и 1,45 евро за литър.

Според експертите обаче връщане към по-ниските цени отпреди конфликта не се очаква скоро. Причината е, че сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток все още не е напълно възстановена. „Това ще стане, когато логистичните компании са убедени, че преминаването е безопасно и няма риск за екипажите и товарите“, посочи енергийният експерт Цветомир Николов. От Българската петролна и газова асоциация също предупреждават, че към цената на горивата вече ще се добавя т.нар. „геополитическа премия“, която отразява нарасналите рискове в световен мащаб. Освен възстановяването на разрушената инфраструктура, предстои и предоговаряне на доставки и транспортни застраховки, което допълнително ще влияе върху пазара.