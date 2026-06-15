Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че ще остане на поста си, за да гарантира, че инфлацията ще остане под контрол, въпреки войната в Близкия изток. Думите ѝ идват месеци след публикация, че тя ще се оттегли.

„Имам чувство за дълг и вярвам, че когато има буря, капитанът остава на палубата. Така че капитанът на Европейската централна банка е на палубата“, каза Лагард пред радио France Culture.

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„Файненшъл таймс“ съобщи през февруари, позовавайки се на анонимен източник, че Лагард ще напусне преди октомври 2027 г. Това би дало време на френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц да подготвят наследник преди президентските избори във Франция през април 2027 г., в случай на победа на евроскептичната крайнодясна партия „Национален сбор“.

Лагард отказа да коментира пряко публикацията. „Това, което можех да обмисля миналия февруари, беше в конкретна ситуация, когато инфлацията беше близо до целта на банката от 2%, а дигиталното евро беше на път да получи законодателно одобрение", каза тя. „Можех с известна увереност да си кажа, че мисията е изпълнена, че съм на 70 години и в крайна сметка може би бих могла да се пенсионирам малко по-рано от планираното“, добави президентът на Европейската централна банка.

Миналата седмица обаче ЕЦБ повиши депозитната си лихва до 2,25%, за да ограничи растящата инфлация, предизвикана от войната на САЩ и Израел срещу Иран, която доведе до скок на цените на петрола и газа.

„Моят дълг е да изпълня мисията и ценовата стабилност и засега именно това ръководи действията ми“, каза Лагард. Тя добави, че иска да „предаде ключовете“ на ЕЦБ, която ще е гарантирала тази стабилност.

Редактор: Ина Григорова