"Не сме канили на "Шествие за семейството" княгиня Калина Сакскобургготска и тя не го е водила. Това заявиха в своя позиция, изпратена до медиите, организаторите от Сдружение „Месец на семейството“, Фондация „Нашият дом е България“, Сдружение „РОД“, фондация "Консервативно Общество" и Православно младежко Сдружение „Св. Йоан Рилски“.

Те подчертават, че Калина Сакскобургготска е била помолена няколко пъти да застане зад Гвардейския представителен духов оркестър и заявяват категорично, че не отговарят за действията на княгинята, която е дошла по собствена инициатива на събитието и самосиндикално е застанала пред Гвардейския представителен духов оркестър.

"Появата и придвижването на княгиня Калина в предната част на шествието е било нейно лично решение и не е съгласувано с организаторите на събитието. Представители на организационния екип се свързаха с нея и я помолиха да се измести от челните позиции на шествието. Това се случи още в първите стотина метра от маршрута.

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Категорично заявяваме, че княгиня Калина не е била канена от организаторите да води шествието, нито ѝ е била възлагана подобна представителна роля.

Шествие за семейството е мащабно гражданско събитие, което ежегодно събира хиляди участници от цяла България. При подобни прояви не е възможно организаторите да носят отговорност за всяко индивидуално действие на присъстващите. Именно поради това е важно обществото да прави разграничение между официалните решения на организаторите и личните действия на отделни участници", се казва още в позицията.

Орагинизаторите изказват съжаление, че фокусът на събитието е бил изместен и обръщат внимание, че "Шествие за семейството" 2026 е запазило своя мирен, позитивен и достоен характер.

Редактор: Цвета Лазаркова