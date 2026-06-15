За първи път от организирането на „Шествие за семейството” участва Гвардейският представителен духов оркестър. Това породи въпроса каква е причината за решението и кой го е поискал, след като шествието е частна, а не държавна инициатива.

Припомняме, че шествието в подкрепа на българското семейство се проведе в събота, като контрапункт на случващия се в този момент „София прайд”. Начело на проявата, която премина през централните улици на София, бе Гвардейският духов оркестър. Началото на събитието постави вечерня за празника на всички светии и молебен за българското семейство, отслужен от патриарх Даниил.

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В отговор на запитване от NOVA от министерството на отбраната заявиха, че участието на духовия оркестър е осъществено след официално отправено искане от Българската православна църква и е разрешено от министъра на отбраната.

В отговора се казва, че духовият оркестър традиционно участва в събития и церемонии с обществена значимост, свързани с българската държавност, история и духовни традиции. Допълва се, че взаимоотношенията между Националната гвардейска част и Българската православна църква имат дългогодишна история.

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От министерството на отбраната официално съобщиха, че разходите са били осигурени в рамките на бюджета на Националната гвардейска част.