Снимка: Стопкадър
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Деултум е най-старият римски град в България
Журналистът и писател Ирина Вагалинска представи в Бургас своята втора книга, посветена на научни данни, събрани от археологически дейности. „Деултум посреща Свирепия” е трилър, който представлява цветен сборник, събрал достоверни данни за първите прояви на християнство у нас, за посещението на император Септимий Север край Бургас и за гладиаторските битки на наша територия.
Семейство Вагалински: Археология и литература се срещат в историята на римския град Деултум
Деултум е най-старият римски град в България и трябва да бъде важна туристическа забележителност. „Той е с най-висок статут. Той е колония на Рим. Деултум копира Рим като планировка, правила, дух, поведение и е основан от римски военни”, разказва археологът проф. Людмил Вагалински.
Кореспондент: Елена Танева
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Маринова
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