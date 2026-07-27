От 1 август на граничния митнически пункт „Малко Търново“ започва обработката на лекотоварни превозни средства с обща маса до 3,5 тона, които превозват стоки, съобщиха от Агенция „Митници“.

За преминаването през пункта превозвачите трябва да разполагат с всички необходими митнически и транзитни документи, както и с изискуемите разрешителни за международен превоз и пътни такси, когато това се налага. Задължително условие е и наличието на валиден лиценз за превоз на товари.

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Новата организация е договорена между българската и турската митническа администрация с цел да се улесни движението на стоки през общата граница и да се подобри обработката на товарния трафик.

От Агенция „Митници“ посочват, че българската страна вече е осигурила всички необходими условия за обслужването на лекотоварните автомобили. В тази връзка директорът на агенцията Николай Шушков е посетил МП „Малко Търново“ на 26 юли, когато е провел и онлайн среща с представители на турските митнически власти за финализиране на организацията по въвеждането на новия режим.

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Редактор: Цветина Петкова