Интензивен трафик се наблюдава на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили на границата с Турция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“, цитирани от БТА

На всички останали гранични преходи с Турция и с Гърция трафикът е нормален. През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко Войвода“ – леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален и на граничните пунктове с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.

