Идеята за „Кошница с грижа” не е лоша, но начинът, по който се прави не е най-ефективният. Това коментира Румен Христов, председател на СДС, в предаването „Твоят ден”. По думите му социалното подпомагане трябва да става през програмите на Министерството на труда и социалната политика, а не през пенсиите или някакви стимули.

„Тя трябва да бъде таргетирана, да се определят хората, които имат нужда и така ще има възможност за по-голям ресурс”, подчерта той.

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По темата за търговските вериги и земеделските производители, Христов смята, че няма производител, който да излезе с името си и да каже, че е бил притискан от веригите, защото би загубил достъпа си до съответните вериги и договора си с тях.

Председателят на СДС коментира още, че опитите за администриране в пазарната икономика винаги са завършвали неуспешно. „Какво е справедлива цена – това е тази цена, която намира своя купувач. Щом един продукт се предлага на пазара с определена цена и има кой да го купува, значи това е цената, която е определил пазарът”, каза Румен Христов.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова