Чувал съм за заплахи от търговски вериги върху производители, но нямам подадена конкретна информация. Знам, че се страхуват, но няма да артикулирам публично думите им, държавата ще бъде зад тях и няма от какво да се притесняват. Докато не видя доказателства, няма да взема отношение. Ако няма такива, това значи, че става дума за политическо говорене. Това каза в „Твоят ден“ министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

По думите му на днешната среща с производителите ще бъдат обсъдени проблемите в сектора на плодовете и зеленчуците. „Това е поредната от много срещи, на които всеки представя приоритетите си. Твърденията за натиск от страна на веригите ще бъдат проверени, ще ги помоля да ми кажат кои производители са били изнудвани и притискани“, обясни министърът.

„Кошница с грижа“: Сигналите за натиск от веригите към производителите са пратени към Земеделското министерство

По думите на Абровски вчера през няколко часа е провеждал разговори с производители, за да се изясни ситуацията, но никой не е пожелал да му сподели конкретни имена. „Ако досега те са се притеснявали да споделят с държавата, в момента нещата стоят по съвсем различен начин. Условието на инициативата „Кошница с грижа“ е 15-те процента да не бъдат за сметка на българските производители. Не мисля, че някоя търговска верига би си нанесила имиджова щета, заплашвайки някого. Големите магазини казаха, че споменатата отстъпка ще бъде за тяхна сметка“, каза още земеделският министър.

Според Абровски мярката е насочена към най-уязвимия слой на обществото, но е и началото на стратегическо партньорство с веригите като стъпка към увеличение на потреблението на българското производство. „Анализ на КЗК казва три много важни неща. Първо има много голяма надценка особено в млечния сектор, но без да се формулира какво влиза в нея; Второ - от 2000 г. до днес търговските вериги по никакъв начин не са подлежали на регулация. В Европа няма толкова супермаркети във всеки квартал. Третото - най-късата верига на доставки е производител и търговска верига. Във всички останали случаи тя е много разширена. Ще изсветлим това, но за да го направим, трябва да знаем къде, какво и колко произвежда България“, спомена министърът.

Той уточни, че ако няма автоматична проследимост, много трудно ще се разбере земеделските производители на кой какво количество продукция са продали. „Напълно възможно е да се продава безконтролно и без отчет. Хора твърдят пред мен, че ни заливат тонове мляко от чужбина, а се оказа, че за 24 часа са дошли едва 4 цистерни. Къде тогава е другото количество? Разпоредих за последното денонощие да се проверят всички над 260 мандри и да ми докладват какво количество суровина е постъпило в нея. Тези данни ще бъдат проверени от БАБХ. Искам да увелича капацитета ѝ“, обясни Абровски.

Относно понятието справедлива цена, той отхвърли възможността ЕК да се противопостави на такава дефиниция.

Редактор: Цветина Петкова