Бразилските власти са отказали да издадат визи на двама високопоставени представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, които са планирали посещение в страната преди президентските избори през октомври.

Причината е опасение, че визитата може да бъде използвана за поставяне под съмнение на надеждността на бразилската изборна система, съобщи Reuters.

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По информация на източниците, пожелали анонимност заради чувствителността на случая, бразилското правителство е възприело планираното посещение като опит за влияние върху предстоящия вот. На изборите настоящият президент Луис Инасио Лула да Силва ще се изправи срещу десния сенатор Флавио Болсонаро - син на бившия държавен глава Жаир Болсонаро и близък политически съюзник на Доналд Тръмп.

Според бразилските представители отказът за издаване на визи е бил взет в петък. Делегацията е трябвало да включва помощник-държавния секретар Райли М. Барнс от Бюрото по демокрация, права на човека и труда към Държавния департамент на САЩ, както и заместник-помощник държавния секретар Самюъл Самсън.

Един от източниците заявява, че решението е мотивирано от „данни, сочещи нов опит за политизиране на ситуацията и подкопаване на доверието в изборната система“.

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По-късно в събота говорител на Държавния департамент на САЩ съобщи, че Райли Барнс и Самюъл Самсън все пак ще посетят Бразилия в периода 27–30 юли. По време на визитата им в Бразилия са предвидени срещи с представители на правителството, религиозни лидери и организации на гражданското общество, на които ще бъдат обсъдени теми като честността на изборния процес, свободата на вероизповеданието и свободата на словото.

Редактор: Цветина Петкова