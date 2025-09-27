Държавният департамент на САЩ съобщи, че ще анулира визата на колумбийския президент Густаво Петро, след като го обвини, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк.

"Ще анулираме визата на Петро заради неговите безразсъдни и подстрекателски действия", написа Държавният департамент в социалната мрежа X.

Американският президент Доналд Тръмп и преди това е критикувал левия лидер на Колумбия във връзка с политиката му спрямо наркотрафика.

В документ, подписан от Тръмп, се казва, че по време на управлението на Петро отглеждането на насаждения от кока и производството на кокаин са достигнали рекордни нива. Американският президент обвини колумбийския си колега, че влошава ситуацията с неправилната си политика.

Същевременно вчера колумбийският президент поиска от трибуната на Общото събрание на ООН да бъде започнато "наказателно преследване" срещу американския му колега Доналд Тръмп след смъртоносните американски военни удари, които унищожиха кораби в Карибско море, които според Вашингтон са превозвали наркотици.

Редактор: Цветина Петкова