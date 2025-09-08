Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че е разположил 25 000 войници по границата на фона на нарастващото напрежение с президента на САЩ Доналд Тръмп. Това се случва, след като още миналата седмица САЩ наредиха разполагането на допълнителни 10 изтребителя в Пуерто Рико за извършване на операции срещу наркокартелите, предаде "Ройтерс".

Междувременно министърът на отбраната на Венецуела – Владимир Падрино обяви, че президентът Мадуро е наредил изпращането на повече войски в региона Гуахира в щата Сулия и на полуостров Парагуана във Фалкон.

САЩ разполагат изтребители в Пуерто Рико в борбата срещу наркокартелите

В съобщение в социалните мрежи Мадуро заяви, че е разположил „25 000 мъже и жени от нашите славни Национални боливарски въоръжени сили“ по границата с Колумбия и североизточното крайбрежие, където се намират най-големите петролни рафинерии в страната.

Разполагането има за цел да гарантира „защитата на националния суверенитет, сигурността на страната и борбата за мир“, добави той. Падрино на свой ред поясни, че районът би могъл да се категоризира като маршрут за трафик на наркотици.

"Военното присъствие на остров Нуева Еспарта и в щатите Сукре и Делта Амакуро също ще бъде разширено", каза той, като също потвърди броя от 25 000 хиляди войници.

Напрежението между САЩ и Венецуела нарастна след като американският президент Доналд Тръмп посочи необходимостта от борба срещу венецуелските наркотрафиканти, особено след като САЩ изпратиха най-голямана военноморска група в Карибите от години. Миналата седмица американските сили взривиха предполагаем кораб за превоз на наркотици с 11 души на борда в Карибите.

50 млн. долара: САЩ удвоиха наградата за залавяне на венецуелския президент

Тръмп заяви, че корабът е принадлежал на венецуелската престъпна банда „Трен де Арагуа“, но предостави оскъдни доказателства за твърдението. Американският лидер също заплаши да свали венецуелски военни самолети, ако те застрашат американските сили, след като два венецуелски самолета прелетяха близо до кораб на американския флот в международни води.

Според военни източници, въоръжените сили на Венецуела наброяват около 123 000 души. Мадуро твърди, че още 220 000 души са се записали в цивилна милиция.

Редактор: Цветисиана Костова