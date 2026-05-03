Тази седмица се сбогувахме с един от съвременните български интелектуалци Михаил Заимов. Той беше публицист, фотограф, водолаз и мореплавател. В „Историите на Мария Йотова“ невероятните си случки с Мишо Заимов разказват журналистът Георги Милков и един от най-близките му приятели Владимир Явашев.

„Мишо винаги казваше, че най-голямото приключение го намерихме в задния ни двор - в Черно море, защото не беше толкова изследвано. Имаше много истории на потънали кораби и подводници, които започнахме да търсим и да намираме. Ние имаме седем премиери. Премиера е кораб, подводница или потънал обект, на който никой преди това не се е гмуркал. Седем премиери е много сериозно постижение. Мишо беше по историческата част, много обичаше да се рови в архивите”, спомня си Владимир Явашев.

„За мен Михаил Заимов беше събирач на цветове, събирач на времена и събирач на хора, поради факта, че около него наистина имаше различни хора, които иначе не биха седнали заедно на една маса, не биха дори си казали добър ден, особено в последните години, когато разделението придоби такива размери. Мишо имаше това изкуство да събира хора точно по толкова лесен начин, по колкото можеше да събира истории, които са останали някъде назад в миналото”, разказва Георги Милков.

„Михаил Заимов, като някакъв археолог от днешна гледна точка, събираше парче по парче, за да възстанови възможно най-точната картина за нещо, което се е случило много отдавна. За мнозина хора може и да няма значение, но за него имаше искрено важно значение да събере картината, да направи нещата да се върнат по възможно най-исторически точен начин на местата си”, споделя още журналистът.

