Възрастна жена загина след верижна катастрофа между три леки автомобила на 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград. Сигналът е подаден днес към 13:10 часа, а пътят в посока Ботевград беше затворен в продължение на 6 часа.

Четирима от пострадалите при катастрофата са транспортирани в „Пирогов”, съобщиха от лечебното заведение, сред които и 5-годишно момченце. След подробни изследвания и прегледи детето остава с контузия в болницата без непосредствена опасност за живота към момента.

С него е и майка му, която е с няколко счупени ребра. Тя остава в болницата, но като придружител. Бащата на момчето също преминава подробни прегледи и изследвания, контактен и адекватен е, без непосредствена опасност за живота към момента.

Жената, пътувала в друга кола от инцидента, е преминала прегледи и изследвания в „Пирогов”. Тя има контузия на едната ръка и е освободена.

Една от версиите е, че един от автомобилите се е движил в лентата за насрещно движение. От СДВР не потвърждават тази информация, тъй като причините за инцидента тепърва ще се изясняват.

