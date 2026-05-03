Обходният маршрут в района на свлачището в Смолянско през прохода Превала е с въведени ограничения заради срутване на скална маса.

Истинско предизвикателство тази сутрин се оказа снегът, който вали в Родопите в последното денонощие. Тази сутрин обходите се оказаха неопесъчени и се стигна до напрежение и закъсали коли. Това предизвика реакция у местната власт, която поиска санкции за снегопочистващите фирми.

Кои са обходните пътища в района на свлачището в Смолянско

„Блокирани сме отвсякъде. Основният път от Смолян до Пампорово е откъснат заради свлачището. Сутринта, идвайки на работа в 8:50 ч., пет коли закъсахме по пътя за Пампорово. Нямаше машини, нямаше опесъчаване - съответно всички се върнаха надолу”, коментира един от шофьорите.

„От Стойките нагоре не беше почистено. Сега гледам, че тръгна машината”, казва друг шофьор.

„Който е с летни гуми - да не тръгва, ако не е спешно. Имаше една закъсала кола в посока Превала”, предупреждава друг водач.

