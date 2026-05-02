Обходните маршрути в района на свлачището са два - през Стойките и през Рожен. Пътят се удължава между 20 и 40 минути. В момента трафикът е засилен, но се очаква натоварване и през следващите работни дни.

И двата участъка са изпълнени с много завои. Шофирането трябва да става при високо внимание. От полицията ще направят всичко възможно трафикът да бъде регулиран.

Около 5 декара е обхватът на свлачището, затворило пътя Пампорово-Смолян

Много групи от Пампорово напуснаха хотелите, които са в близост до свлачището.