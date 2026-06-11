Напрежение по Черноморието заради предстоящо изграждане на място за къмпингуване в Синеморец. За това алармират потребители в групата „Да спасим Синеморец”. Става дума за терен с площ от около 35 дка, общинска собственост, в непосредствена близост до плаж „Бутамята”, който е отреден за поставяне на каравани, кемпери и палатки. На място има вода и пуснати кабели за електричество, както и табла от общината.

Проблемът, според природозащитниците, е начинът, по който е проведен търгът за отдаване на терена, както и реализацията на самия проект.

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В понеделник от РИОСВ-Бургас съставиха акт за нарушение на фирмата, спечелила търга, защото е започнала дейности без разрешение.

„Проверката е извършена в началото на миналата седмица. Направихме съответните проучвания. Разменихме кореспонденция с Община Царево, както и с наемателя на терена. Вчера бяха съставени съответните протоколи и връчен актът за установяване на нарушението. Представителите на фирмата го получиха. Имат право да го оспорват, ако решат”, заяви Павел Маринов, директор на регионалната екоинспекция.

„Предстоят действия от наша страна. Ще бъде издадено предписание за възстановяване на терена във вида, в който е бил преди да започнат тези действия. Защото те са стартирали преди да има съгласуване с РИОСВ и с общината, което е нарушение на законовата процедура. Ние сме в процес на преценка какво да бъде съгласувано и какъв тип решение да се издаде”, допълни той.

NOVA потърси за коментар фирмата инвеститор. От там отказаха да застанат пред камерата ни и казаха, че може да прочетем становището им на техния сайт. В него се казва, че имат абсолютно всички документи за проекта. Маринов пък заяви, че са поискали допълнителни документи и все още ги очакват.

От Община Царево обясниха, че теренът е включен в изпълнението на наредбата на министъра на регионалното развитие от миналата година за обособяване на места за поставяне на каравани, къмпинги и палатки. Кандидатствали са няколко фирми. Кметът Марин Киров е категоричен, че към момента е изпълнен само първият етап от цялата процедура, а именно - определянето на фирма наемател. Едва след предоставянето на необходимите документи би трябвало да бъде получено и разрешение от общината.

„Там не може да има къмпинг. Това означава, че не може да има улици, не може да има канализация, не може да има бунгала, не може да има бетон. В наредбата много ясно е разписано, че може да има само преместваем обект - будка за охрана и персонал. Отпадните води се решават със септична яма или с химически тоалетни”, заяви кметът на Община Царево.

„Комисията, която проведе търга, след появилите се медийни публикации, извърши повторна проверка на процедурата. Нямаме абсолютно никакви основания да считаме, че е налице някакво нарушение. Ние не сме разследващ орган. Не знаем дали има, или няма роднински връзки между фирмите, а и никъде в Закона няма посочено такова основание”, каза още Киров.

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